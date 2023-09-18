Окупанти протягом доби обстріляли два райони Харківської області, без постраждалих
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Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Без постраждалих. У с. Петропавлівка Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У с. Подоли пошкоджено приватний житловий будинок.
Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.