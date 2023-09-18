Бої під Бахмутом дозволили Україні відтягнути російські сили, які могли б оборонятися у Запорізькій області, - ISW

Українське командування зробило правильний вибір, коли ухвалило рішення захищати Бахмут до останнього. Постійні бойові операції українських сил у Бахмуті успішно знешкодили значну частину російських сил ВДВ і, таким чином, збільшили шанси України на оперативний успіх на південному фронті.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення Генерального штабу ЗСУ не відступати з Бахмута, а потім боротися за його повернення викликало критику деяких експертів.

Зокрема, ці експерти заявляли, що Бахмут не має великого стратегічного значення, і українські військові могли б використати з більшою користю свої найбоєздатніші підрозділи, які билися в цьому районі", - нагадали в ISW.

Проте на думку аналітиків, українські захисні та контрнаступальні операції в районі Бахмута, що проводилися з літа 2022 року, були добре реалізовані з оперативної точки зору і допомогли відвернути на себе великий обсяг російської бойової сили, який інакше міг бути використаний для зміцнення російської оборони на півдні України.

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За заявою ISW, зараз у районі Бахмуту діють військові двох із чотирьох російських дивізій Повітряно-десантних військ, а з червня цього року на цьому напрямі було задіяно три з чотирьох окремих бригад ВДВ.

"Це значне українське досягнення призвело до того, що Росія не змогла створити значний мобільний оперативний резерв ВДВ, який могли направити для відбиття основного удару контрнаступу України на Запоріжжі", - вважають експерти ISW.