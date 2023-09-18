Коли Бутусов у прямому ефірі став битися із Шуфричем, я був злим на нього. Зараз розумію Бутусова набагато краще, - Шустер

Нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич є наближеним до Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив телеведучий Савік Шустер, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знайомий із Нестором Шуфричем практично із самого початку мого творчого телевізійного шляху в Україні. Треба розуміти, Шуфрич - людина дуже-дуже наближена до (підозрюваного в держзраді екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора. - Ред.) Медведчука. Звісно, він у цьому сенсі проросійський. Не зважаючи на те, що Шуфрич вважає себе справжнім українцем, ще й розмовляє угорською, він ніби схиляється до Європи, але це не щиро, це не зовсім правда. Він ішов тим самим шляхом, яким ішов Медведчук", - підкреслив Шустер.

Коли головна редакторка видання Олеся Бацман згадала програму Шустера "Свобода слова", яка вийшла напередодні повномасштабного вторгнення, 18 лютого 2022 року. Тоді головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов закликав Шустера не давати слово Шуфричу та лідеру партії "Наші" Євгенієві Мураєву, бо вони поширюють "проросійські наративи". Під час чергової промови Шуфрича до нього підійшов Бутусов і вдарив нардепа в обличчя. Той упав зі стільця, між ними почалася бійка. Бутусова і Шуфрича розняли гості передачі.

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"Юрій Бутусов - людина чесна, людина, яка шукає до кінця, де правда. На цю програму він приїхав зі сходу. Він уже розумів. Ми вже кілька тижнів поспіль обговорювали неминучість повномасштабного вторгнення. Юра приїхав. Він був дуже, так би мовити, просочений тією атмосферою, у якій йому довелося пожити й усе побачити. Щойно Шуфрич промовив проросійську фразу, він зірвався. У нього не було жодної словесної відповіді. Він мав відповісти фізично. І він на нього налетів. У той момент я був на нього злий реально, тому що влаштовувати бійку у прямому ефірі... Зараз, за півтора року, я відчуваю, що Юра не міг повестися інакше... Він повівся, як український патріот. Я сьогодні Бутусова розумію набагато краще, ніж тоді. Півтора року цих звірств... Звісно, починаєш інакше мислити", - заявив Шустер.

Як повідомлялося, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич почубилися в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".