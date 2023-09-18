Сили ППО збили усі 17 ракет, які випустила Росія вночі, з 24 "шахедів" знищено 18, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", - йдеться в повідомленні.

Також Росія атакувала територію Україну крилатими ракетами, пуски окупанти здійснили із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області.

Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 . Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - зазначили у Повітряних Силах.

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