За тиждень Сили оборони звільнили 2 кв. км території біля Бахмуту та 5,2 кв. км на південному фронті, - Міноборони (оновлено)

Сили оборони України минулого тижня звільнили від окупантів 2 кв. км біля Бахмуту та 5,2 кв. км на південному фронті.

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, за минулий тиждень Сили оборони України звільнили під Бахмутом 2 кв. км території.

Усього з початку українського наступу в цьому районі звільнено 51 кв. км.

"На Куп’янському напрямку противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні. Силами оборони успішно відбито атаки противника в районі Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку противник продовжує перегрупування військ, наступальних (штурмових) дій не вів", - уточнила Маляр.

Вона також зазначила, що на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщівки, Курдюмівки Донецької області.

"На цьому напрямку наші війська звільнили Андріївку та Кліщіівку. Але ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції. Тож, наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.

Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось. Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів. Це можливо лише завдяки майстерності Командувача ОСУВ Хортиця, Штабу - який працює 24/7, та мужності наших бійців", - уточнила чиновниця.

Вона також зазначила, що українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку.

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"На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог в обороні. Продовжує обстріли. Сили оборони відбили атаки противника в районі Новомихайлівка, Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області. На Півдні ми продовжуємо ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Є успіх в районі південніше та східніше Роботине. Наші зараз там закріплюються на досягнутих рубежах", - уточнила Маляр.

"Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи і протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км", - зазначила вона.

Загалом, як уточнила заступниця міністра оборони, за час наступальних дій на Півдні звільнено вже понад 260 кв. км.