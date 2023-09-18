Глава МЗС Китаю Ван Ї їде до Росії, перед цим він консультувався зі США щодо України

З 18 до 21 вересня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї здійснить візит до Росії. 16-17 вересня Ван Ї проводив консультації з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном на Мальті.

Про це пише BBC із посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Білий дім повідомляє, що китайський і американський чиновники, серед іншого, обговорювали "основні питання американсько-китайських двосторонніх відносин, а також питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України й китайсько-тайванські відносини".

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров проведе переговори з Ван Ї 18 вересня в Москві.

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У річницю російського вторгнення в Україну Китай представив свій так званий мирний план щодо України, який був розкритикований як на Заході, так і в Україні.