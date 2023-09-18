Байден запропонує збільшити склад Радбезу ООН, - Кірбі

Президент США Джо Байден на засіданні Генасамблеї ООН запропонує розширити склад Радбезу Організації Об’єднаних Націй.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням The Telegraph, про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За його словами, під час зустрічі у Нью-Йорку Байден закликатиме розширити Раду безпеки ООН для протидії Росії та Китаю.

За даними видання, Байден наполягає на "п’яти-шести" нових постійних членах, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Бразилія та ПАР розглядаються як можливі постійні члени.

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Як зазначається, Байден наполягає на включенні п'яти або шести нових постійних членів до Ради Безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени США розглядаються Бразилія та ПАР.

Наразі Рада Безпеки ООН складається з 5 постійних членів: Китаю, РФ, США, Великої Британії та Франції. Вона також має 10 непостійних членів, які обираються на дворічний термін.

"Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти та вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради Безпеки", - сказав Кірбі.

Виступ Байдена на Генасамблеї очікується у вівторок. Також президент Володимир Зеленський виступить на цьому заході вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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