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Атака ворожих дронів на Південь: на Одещині влучання у рекреаційну інфраструктуру, на Миколаївщині через падіння уламків горіла будівля

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Атака ворожих дронів на Південь: на Одещині влучання у рекреаційну інфраструктуру, на Миколаївщині через падіння уламків горіла будівля
Вночі ворог атакував південні регіони кількома хвилями ударних дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Одеська міськрада із посиланням на дані Сил оборони Півдня України. 

Як зазначається, Силами протиповітряної оборони в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України збито 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131": 11 - над Одещиною, 5 - над Миколаївщиною, 2 - над Кіровоградщиною.

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"Знов під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

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"Вкотре нагадуємо: не поширюйте інформацію, фото і відео бойової роботи ППО та місць влучання, не допомагайте ворогу, довіряйте достовірним офіційним джерелам інформації", - закликають Сили оборони Півдня України.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 вересня росіяни двома хвилями атакували південь України. За даними Повітряних сил, Сили ППО збили усі 17 ракет, які випустила Росія вночі, з 24 "шахедів" знищено 18.

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