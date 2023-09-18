Ракетна атака на Хмельниччину: без постраждалих, пошкоджено будинки, виробниче підприємство та залізничну колію
Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.
"Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає. Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, під ранок 18 вересня у Хмельницькій області пролунали вибухи. За інформацією обласної влади, у регіоні працювало ППО.
За даними Повітряних сил, Сили ППО збили усі 17 ракет, які випустила Росія вночі, з 24 "шахедів" знищено 18.