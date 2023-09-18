Росія посилила 58-му загальновійськову армію, яка перебуває під Роботиним, 10 тисячами десантників, - британська розвідка

10 тисяч російських десантників кинули як звичайну піхоту для посилення 58-ї загальновійськової армії, яка зараз воює під Роботиним.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх двох тижнів Росія, ймовірно, ще більше посилила 58-му загальновійськову армію, яка перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами повітряно-десантних військ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області", - йдеться у звіті.

Аналітики розвідки зазначають, що за декілька кілометрів від прифронтового села Роботине зосереджено щонайменше п'ять полків ПДВ, сформованих з 7-ї та 76-ї дивізій. У повному складі такі сили мають налічувати близько 10 000 елітних десантників. Однак майже всі підрозділи, скоріш за все, значно недоукомплектовані.

"Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна. Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", - зазначають у Міноборони Британії.

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