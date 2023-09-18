Тіла окупантів, ліквідованих у боях за Андріївку: "Шо там? П#дар дохлий? Воняє, сука. ВIДЕО 18+

Бійці З-ї ОШБ зафільмували захоплену поблизу Андріївки на Донеччині позицію російських окупантів та велику кількість тіл ліквідованих у бою загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше 12 убитих окупантів.

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"Знищення особового складу противника - одна з наших пріоритетних задач. В боях за Андріївку русаки втратили не тільки території, а й дуже багато своїх людей. Останнім часом вони почали вже задіювати всі наявні на цьому напрямку резерви. Які іноді не встигали і пару годин прожити, а на їхнє місце одразу присилали нове м’ясо. На відео 2 штурмового батальйону Третьої штурмової лише невелика частина знищених кацапів. Ці жмури валяються там усюди, серед сміття, і їх вже ніхто звідти не забере", - зазначачає у коментарі автор публікації.

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