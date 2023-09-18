Окупанти минулої доби 90 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина зазнала поранення

За минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

73 артилерійських обстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Ольгівського, Малої Токмачки, Темирівки, Полтавки, Кам'янського, Плавнів, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

Зафіксовано 4 авіаудари по Оріхову, 7 БПЛА-атак по Малинівці, Білогір'ю, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках, 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці поранено 31-річного чоловіка. Його доправлено в лікувальну установу.

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