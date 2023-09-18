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"Шахеди" залишаються непростою ціллю для ППО, адже створені долати цю систему, - Повітряні Сили

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"Шахеди" залишаються непростою ціллю для ППО, адже створені долати цю систему, - Повітряні Сили
Дрони-камікадзе "Shahed", якими РФ атакує Україну, досі залишаються непростою ціллю для знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти. Ну і зрештою удари противник планує заздалегідь. Він намагається вразити об'єкти, які ми захищаємо і прокладає маршрути саме таким чином", - пояснив він.

За його словами, "шахеди" непроста ціль попри їхню невелику площу і швидкість.

"Але все одно вони залишаються складною цілою для ППО, адже створені долати цю систему. У них таке призначення", - зазначив Ігнат.

Проте речник додав, що сьогодні знищено чимало повітряних цілей.

"Так (збили. - Ред.) не всі "Шахеди". Але ж і напрямки ворог вибирає різні. Атаки з різних напрямків по різних маршрутах. Атаковано Одеську, Миколаївську область "Шахедами". Ну а ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині", - додав Ігнат.

Також читайте: Сили ППО збили усі 17 ракет, які випустила Росія вночі, з 24 "шахедів" знищено 18, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Так розумію, що ракетами б їх били майже на сто відсотків, але ракет мало, тому сподіваються на мобільні вогневі групи, ефективність яких вночі далеко не стовідсоткова (та і вдень теж) через те, що влучити з кулемета у відносно невелику ціль, що швидко рухається на великій висоті - задача не з простих.
  • Mykola Blogger
    Може вже час звернутися до кожного уряду країн НАТО, які підтримують Україну, по оренду засобів ППО, які ефективні проти Геранешахедів та КР?
    Якщо обмаль грошей на придбання, велика черга у виробників, немає пропозицій на ринку озброєнь, то уряду України треба спробувати взяти готові засоби ППО з військових складів армій країн НАТО в оренду.
  • Mykola Blogger
    А ще треба передбачити засоби та навчити екіпажи уникати френдли-файр від своєї наземної ППО.
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