"Шахеди" залишаються непростою ціллю для ППО, адже створені долати цю систему, - Повітряні Сили

Дрони-камікадзе "Shahed", якими РФ атакує Україну, досі залишаються непростою ціллю для знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти. Ну і зрештою удари противник планує заздалегідь. Він намагається вразити об'єкти, які ми захищаємо і прокладає маршрути саме таким чином", - пояснив він.

За його словами, "шахеди" непроста ціль попри їхню невелику площу і швидкість.

"Але все одно вони залишаються складною цілою для ППО, адже створені долати цю систему. У них таке призначення", - зазначив Ігнат.

Проте речник додав, що сьогодні знищено чимало повітряних цілей.

"Так (збили. - Ред.) не всі "Шахеди". Але ж і напрямки ворог вибирає різні. Атаки з різних напрямків по різних маршрутах. Атаковано Одеську, Миколаївську область "Шахедами". Ну а ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині", - додав Ігнат.

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