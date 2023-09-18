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Під час останньої повітряної атаки РФ задіяла безпрецедентну кількість авіації, - Ігнат

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Під час останньої повітряної атаки РФ задіяла безпрецедентну кількість авіації, - Ігнат
Під масованої атаки на Україну у ніч на 18 вересня Російська Федерація задіяла безпрецедентну кількість бойової авіації.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Кілька десятків бортів нетипово, саме в нічний час, знаходились у повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які фактично атакували Україну разом з крилатими ракетами і "Шахедами". Активність авіації була високою", - сказав Ігнат.

При цьому він зауважив, що Україні варто нарощувати не тільки ударні БПЛА, а й протиповітряну оборону. Зокрема, Україні потрібні літаки F-16, які б не поступалися за тактико-технічними характеристиками російській авіації.

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"Це озброєння ефективне, воно працює. Тому збільшується серйозно в Україні виробництво безпілотників різних типів", - додав Ігнат.

Як повідомлялося, під ранок 18 вересня у Хмельницькій області пролунали вибухи. За інформацією обласної влади, у регіоні працювало ППО. Внаслідок атаки обійшлось без постраждалих, пошкоджено будинки, виробниче підприємство та залізничну колію

Також ворог атакував дронами Південь України. На Одещині зафіксовано влучання у рекреаційну інфраструктуру, на Миколаївщині через падіння уламків горіла будівля.

За даними Повітряних сил, Сили ППО збили усі 17 ракет, які випустила Росія вночі, з 24 "шахедів" знищено 18.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Ще до теперишній влади ці заводи були вже розкрадені . Ви просто поцікавтесь де завод Лепсе? що роблять на Коломиї сільмаш ? Українська влада ЗНИЩІЛА усі заводи окрім оборонних , своїми рішеннями. А рішення мабудь писали у мацкві. Ось наприклад ПОДАТОК НА ЗЕМЛЮ - у заводів багато територій, своїм введенням того податку українська влада положила заводи.
    А про те що СЬОГОДНІу війну зтось розбирае багатоповерховий 5 цех Арсеналу ( на Кловському) , який будували з добрих конструкцій і де можно було безпилотники збирати - я вже писала
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Нееть, не виполнили
    ВИ НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ за націоналистів, які стверджують що Україна мае бути сильною мілітарною країною і нияких хароших руцких
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    А чого ВИ НЕ КУПИЛИ ні жодного літака? Що ви робили 30 років незалежності? Проти націоналистів голосували?
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