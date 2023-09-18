Росіяни зранку атакували Берислав Херсонської області з безпілотника, 4 особи зазнали поранень

Російські загарбники цілеспрямовано скинули вибухівку з безпілотника на місце скупчення людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська зранку атакували Берислав з безпілотника. Постраждали четверо місцевих жителів. Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки 4 особи зазнали поранень - троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу.

"Також надійшло повідомлення про вчорашній вечірній обстріл Миколаївки. Близько девʼятої вечора окупаційні війська атакували будинки місцевих жителів. Загинув 40-річний чоловік, ще один – поранений", - додав Прокудін.

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