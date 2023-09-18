ЗСУ збираються потужно прорвати російську лінію оборони, я знаю, де ми збираємося це зробити, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський знає, де ЗСУ мають намір прорвати оборонні лінії російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю CBS.

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"Ми цього дуже хочемо. Прорвати лінію оборони. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений. Я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу про це говорити. Я сам, скажу вам відверто, деякі речі глибокі я розумію, не хочу ділитися інформаційно, тому що знаю, де ми збираємось прорвати і потужно прорвати. Дуже сподіваюсь і вірю в наших воїнів, що це відбудеться", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський сказав, що не можна робити паузи у контрнаступі Сил оборони.

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