Зеленський про нові удари по об’єктах ЧФ РФ: Ми дістанемо корабель, з якого б’ють по Україні. Питання часу та відстані

Україна і надалі завдаватиме ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю СBS.

"Ці об'єкти для нас - абсолютно законні цілі, де б вони не знаходились. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль, це ворог, який забрав життя наших людей і забирає щоденно", - зауважив Зеленський.

Він також наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що "де б не знаходився цей корабель, ми за всі ці удари по Україні його дістанемо".

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"Питання часу та відстані", - додав президент.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, експериментальний дрон СБУ "Морський малюк" підбив російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти. Також повідомлялося, що сили оборони України нещодавно завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". 16 вересня спецпризначенці розкрили деталі операції, як знищували корабель та підводний човен росіян.