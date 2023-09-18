Близько 3600 громадян РФ, які не склали іспит на знання латиської мови та не подали заявку, мають залишити Латвію протягом трьох місяців

Вже наступного тижня близько 3600 громадян Росії отримають сповіщення про те, що вони мають покинути Латвію протягом трьох місяців.

Про це пише Delfi із посиланням на TV3 "Nekā personīga", інформує Цензор.НЕТ.

"Тим, хто не склав іспит і не подав заявку, наступного тижня буде надіслано лист про те, що їх буде приблизно 3600, які повинні залишити Латвію", - зазначила представниця Управління у справах громадянства та міграції (УСГМ) Майра Розе.

"Є ще одна категорія, яка вважала, що їм допоможе Конституційний суд. Їм сказали: сидіть спокійно, усе владнається. Вони програли, звісно, вони втрачають посвідку на проживання. Ці люди зможуть спробувати отримати дозвіл без послаблень – як будь-який інший громадянин Росії, а не давній житель Латвії", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія не вилучатиме авто з російськими номерами, які вже перебувають на території ЄС

З 25 тисяч громадян РФ, які підпадають під дію нового закону, 14 тисяч подали документи на отримання статусу постійного жителя Латвії. Крім того, тисяча осіб подала заяву на отримання посвідки на проживання, оскільки не знала, що Сейм продовжить можливість складання іспиту. На повторний іспит подали заявку 6700 людей.