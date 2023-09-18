Путін і надалі погрожуватиме ядерною зброєю, щоб розпалити нестабільність у США та Європі, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін і надалі погрожуватиме всьому світу застосуванням ядерної зброї. Таким чином, він намагається спровокувати нестабільність у США та Європі.

Таку думку в інтерв’ю американському телеканалу CBS News висловив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ядерні погрози Путіна, Зеленський зазначив: "Я думаю, що він (Путін. - Ред.) буде продовжувати погрожувати (використанням ядерної зброї. - Ред.). Він чекає, коли Сполучені Штати стануть менш стабільними. Він вважає, що це станеться під час виборів у США. Він шукатиме нестабільність у Європі та Сполучених Штатах Америки. Він використовуватиме ризик застосування ядерної зброї, щоб розпалити цю нестабільність. Він буде продовжувати погрожувати".

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