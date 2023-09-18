Туреччина та Еритрея зірвали поставки авіаційного обладнання з Ефіопії до Білорусі, - джерело

Еритрея та Туреччина відмовили Білорусі у транзиті авіаційних запчастин через небажання порушувати міжнародні санкції.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в білоруській опозиції.

Білорусь намагалась поповнити запас запчастин до авіаційної техніки радянського зразка за рахунок складських запасів, які збереглись складах в Ефіопії. Поставка мала відбутись у рамках виконання контракту між постачальниками з Ефіопії та білоруською державною компанією "Белтехэкспорт", яка на сьогодні має чотири державні контракти з Ефіопією загальною вартістю близько $250 млн.

Було заплановано рейс транспортного літака білоруської національної авіакомпанії "ТрансАвіаЕкспорт". В період з 6 до 11 вересня літак мав доправити в Ефіопію "авіаційно-технічне майно" і повернутися з вантажем дефіцитних запчастин.

Планувалось, що літак має пройти повітряним простором Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії, Еритреї. Втім, Туреччина та Еритрея відмовили білорусам у транзиті через небажання порушувати міжнародні санкції.

Наразі відомо, що сторони не відмовились від здійснення поставки та задіяли власні дипломатичні служби, щоб досягнути домовленостей щодо можливості використовувати повітряний простір Туреччини та Еритреї для вантажних перевезень.

Також читайте: Польща планує побудувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю вздовж Бугу