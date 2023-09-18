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На деокупованій Луганщині залишається 120 жителів, вони відмовляються виїжджати

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На деокупованій Луганщині залишається 120 жителів, вони відмовляються виїжджати
До деокупованих населених пунктів Луганської області завозиться все необхідне для забезпечення їхніх жителів теплом взимку. Там ще залишаються 120 осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

З місцевими жителями постійно проводять розмови щодо важливості евакуації. Людей, які відмовляються їхати, забезпечують усім необхідним.

"На минулому тижні з правоохоронцями разом здійснювали евакуацію та проводили розмови. Усі потреби жителів на теперішній час ми закриваємо. Там (в деокупованих населених пунктах Луганщини) постійно знаходяться наші представники та правоохоронці", — розповів начальник ОВА.

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Топ коментарі

  • Frenk Rex
    А х чого ви взяли,що вони чекають ворога??,чи маєте надію,що він туди повернеться?,
  • Олег Беляков 5d931641
    дітей там вже вивезли давно. а старі люди так міркують шо вже пожили і їм краще вмерти вдома ніж жини на чужині.
  • Олег Беляков 5d931641
    я вже казав у гілках, де обговорюються нібито "ждуни" росіян - літні люди і деякі молоді так зроблені шо здебільшого їм легше вмерти вдома ніж жити на чужині.
    тим більше - куди їхати? де вони житимуть? шо з собою візьмуть? улюблену веделку і все..
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