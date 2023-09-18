На деокупованій Луганщині залишається 120 жителів, вони відмовляються виїжджати
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До деокупованих населених пунктів Луганської області завозиться все необхідне для забезпечення їхніх жителів теплом взимку. Там ще залишаються 120 осіб.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
З місцевими жителями постійно проводять розмови щодо важливості евакуації. Людей, які відмовляються їхати, забезпечують усім необхідним.
"На минулому тижні з правоохоронцями разом здійснювали евакуацію та проводили розмови. Усі потреби жителів на теперішній час ми закриваємо. Там (в деокупованих населених пунктах Луганщини) постійно знаходяться наші представники та правоохоронці", — розповів начальник ОВА.