Рада планує звільнити Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова, - Железняк
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Рада планує цього тижня розглянути питання про звільнення обвинуваченого у держзраді нардепа Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Ну і говорять на цьому тижні Рада звільнить посаду Голови Комітету з питань свободи слова, яку зараз займає Нестор Шуфрич.
Чекаємо постанову на сайті (хоча там вже є декілька з минулої сесії)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича. Суд заарештував нардепа Шуфрича на 2 місяці.
Під час обшуків у Шуфрича виявили герби Російської імперії, ордени з георгіївськими стрічками та кітелі. Також під час обшуків у Шуфрича СБУ виявила документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.