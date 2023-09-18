Рада планує звільнити Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова, - Железняк

Рада планує цього тижня розглянути питання про звільнення обвинуваченого у держзраді нардепа Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ну і говорять на цьому тижні Рада звільнить посаду Голови Комітету з питань свободи слова, яку зараз займає Нестор Шуфрич.



Чекаємо постанову на сайті (хоча там вже є декілька з минулої сесії)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича. Суд заарештував нардепа Шуфрича на 2 місяці.

Під час обшуків у Шуфрича виявили герби Російської імперії, ордени з георгіївськими стрічками та кітелі. Також під час обшуків у Шуфрича СБУ виявила документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

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