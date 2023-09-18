Російське суспільство виростило у Путіні другого Гітлера та втратило повагу світу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що російське суспільство переобрало Путіна та "виховало другого Гітлера".

Про це він заявив в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.

"Російське суспільство втратило повагу світу. Вони обрали його (Путіна. - Ред.), переобрали і виховали другого Гітлера. Вони зробили це. Ми не можемо повернутися в минуле. Але ми можемо зупинити це тут", - зазначив він.

Зеленський також подякував США за допомогу Україні.

"Я просто думаю, що вони підтримують не тільки Україну. Якщо Україна впаде, Путін точно піде далі. Що робитимуть Сполучені Штати Америки, коли Путін дійде до країн Балтії? Коли він дійде до польського кордону? А він піде. Це великі гроші. Ми дуже вдячні. Що ще має зробити Україна, щоб усі оцінили нашу величезну вдячність? Ми гинемо на цій війні", - додав президент.

Глава держави додав, що у нього немає відповіді на питання, скільки ще Україні потрібно допомоги.

"Весь світ повинен вирішити, чи ми хочемо зупинити Путіна, чи ми хочемо почати світову війну. Ми не можемо змінити Путіна", - підсумував він.

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