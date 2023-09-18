У Гаазі починаються слухання за позовом України, Росія братиме в них участь

18 вересня у Палаці миру у Гаазі поновлюються слухання у справі проти Росії за звинуваченнями про порушення нею Конвенції про заборону геноциду. Росія вирішила надіслати делегацію юристів, щоб захищатися від звинувачень. Раніше РФ ігнорувала попередні слухання.

Про це пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси РФ представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії "Монастирський, Зюба і Степанов" (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи"", - йдеться в повідомленні.

Також інтереси РФ будуть представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів.

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Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Коу та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна подала позов невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Також до позову України проти РФ доєдналися ще 32 держави світу.