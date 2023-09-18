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Кабмін звільнив заступників міністра оборони та держсекретаря МО

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Кабмін звільнив заступників міністра оборони та держсекретаря МО
Кабінет Міністрів звільнив заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України:

Звільнено:

- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;
- Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел УП, всі заступники написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.

Джерело видання, наближене до Міноборони, зазначило, що "йде повне оновлення".

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Топ коментарі

  • User Name 7101e41e
    Де кримінальні справи, де "посадки"?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Не того що допомагав яйка по 17 купувати? То тут не звільнення має бути, а посадка з конфіскацією!
  • Small Jerboa
    ...і всіх скопом, зразу у СІЗО?!!
    Якій я наївний!
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