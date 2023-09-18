Кабмін звільнив заступників міністра оборони та держсекретаря МО
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінетом Міністрів України:
Звільнено:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;
- Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.
За даними джерел УП, всі заступники написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.
Джерело видання, наближене до Міноборони, зазначило, що "йде повне оновлення".