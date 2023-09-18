Кабмін звільнив заступників міністра оборони та держсекретаря МО

Кабінет Міністрів звільнив заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України:



Звільнено:



- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;

- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;

- Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;

- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;

- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел УП, всі заступники написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.

Джерело видання, наближене до Міноборони, зазначило, що "йде повне оновлення".

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