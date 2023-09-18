Бойовику ГРУ РФ, який катував цивільних під час окупації Балаклії на Харківщині, повідомлено про підозру, - СБУ

Повідомлено про підозру російському загарбнику, який катував цивільних українців під час окупації Балаклії на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

34-річний росіянин Султан Паштов - бойовик батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) навесні 2022 року у складі угруповання російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії.

Там загарбники облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста.

"За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води. Також рашисти застосовували до викрадених людей електричний струм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ атакували окупантів FPV-дронами: у ворога поменшало техніки. ВIДЕО

Таким чином Паштов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив російським окупантам. Крім того, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

Рашисту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано незалежно від часу та місця його перебування", - наголосили в СБУ.

Також читайте: Видавав себе за військового та шпигував за ЗСУ: СБУ затримала російського агента в Дніпрі. ФОТОрепортаж