На Лимано-Куп’янському напрямку бойових зіткнень не фіксуємо, ворог перекидає 25-у армію, - Східне угруповання військ

У зоні відповідальності Східного угруповання військ ситуація дуже важка, але на Лимано-Куп’янському напрямку відбувається деяке затишшя.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони формують зараз підрозділи. Зокрема, ми спостерігаємо перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку зараз 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя. В тому плані, що там не відбувається безпосередньо бойових зіткнень, противник зараз робить акцент на артилерію. 464 рази він обстрілював наші позиції та 13 разів використовував авіацію на цьому напрямку. Проте до бойових зіткнень він не переходить після того, як він добряче отримав "на горіхи" від наших Сил оборони на цьому напрямку – під Новоєгорівкою, зокрема, та під іншими населеними пунктами", – сказав Євлаш.

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