Армія РФ не має абсолютно ніякого стратегічного резерву, - Буданов

Станом на зараз Російська Федерація не має абсолютно ніякого стратегічного резерву, який можна задіяти на фронті.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поінформував у інтерв’ю для The Economist, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупаційна російська армія на нинішньому етапі війни не має стратегічного резерву. Усупереч тому, що РФ декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву… Якщо все гаразд і Росія має достатньо ресурсів, чому вони шукають їх по всьому світу?" - заявив він.

Буданов поінформував, що ситуація на фронті вже змусила РФ задіяти свої недостатньо сильні резерви, які вона не планувала використовувати до кінця жовтня.

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"Наприклад, 25-та російська загальновійськова армія, що її агресор передчасно розгорнув у районі Лимана та Куп’янська, укомплектована особовим складом лише на 80%, а технікою - на 55%", - сказав керівник ГУР.

За його словами, кількість людей, яких РФ може мобілізувати на війну, залишається єдиною очевидною перевагою росіян. "Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", - заявив він.

Буданов зазначив, що ризик вичерпання ресурсів актуальний і для України. Але Україна залежна від зовнішніх гравців, а РФ більше залежить від самої себе, поінформував керівник воєнної розвідки.

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Він заявив, що наразі чітко не визначено, як довго Захід зможе підтримувати достатній для України запас ресурсів.

"Хто б що не говорив, склади в західних країнах не зовсім порожні. Як розвідка, ми бачимо це дуже чітко", - запевнив Буданов.

Він розповів і про те, що перша лінія оборони РФ на південній осі у Запоріжжі місцями вже прорвана, і це є причиною для занепокоєння у Кремлі.

Як зауважив керівник ГУР, атаки БПЛА відіграють провідну роль у війні та полегшать операції зі звільнення наших територій.

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"Безпілотники однозначно полегшать операції зі звільнення наших територій. У дронів немає страху. Вам їх не шкода", - сказав він.

Очільник української розвідки каже, що працює над позицією стримування та відплати, щоб протистояти очікуваній зимовій кампанії ракетних та безпілотних ударів Москви по критичній інфраструктурі в Україні.

"Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", - сказав Буданов.

За його словами, війна є постійним явищем для Росії протягом всієї її історії. Не може бути обговорення припинення вогню чи миру без встановлення українськими військовими власного контролю на місцях.

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"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги у Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести такий захід в Києві", - додав Буданов.