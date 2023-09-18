Поліція розслідує смерть ексголови Херсонської ОВА Лагути: Дружина заявила про зникнення, а за 3 дні знайшли його тіло

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього глави Херсонської ОВА Геннадія Лагути.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, 13 вересня до Солом'янського управління поліції міста Київ звернулась дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка.

"16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією самогубство. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", - розповіла Гірдвіліс.

Про смерть Геннадія Лагути стало відомо 17 вересня.

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