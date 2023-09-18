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Поліція розслідує смерть ексголови Херсонської ОВА Лагути: Дружина заявила про зникнення, а за 3 дні знайшли його тіло

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Поліція розслідує смерть ексголови Херсонської ОВА Лагути: Дружина заявила про зникнення, а за 3 дні знайшли його тіло
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього глави Херсонської ОВА Геннадія Лагути.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, 13 вересня до Солом'янського управління поліції міста Київ звернулась дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка.

"16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією самогубство. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", - розповіла Гірдвіліс.

Про смерть Геннадія Лагути стало відомо 17 вересня.

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Топ коментарі

  • Amber
    Пан Лагута дуже багато знав про ті страшні подіі , які відбувалися
    в Херсоні під час повномасштабного вторгнення кауап'я😠
    Тому сьогодні , як основного свідка , його прибрали -це моя особиста думка , так як незабаром вибори 😡
  • MrStepanovM
    дивно...повідомляли що він знаходився в Києві в госпіталі на лікуванні...навіть якщо людина хоче вчинити самогубство навряд вона буде пігулки між гаражами ковтати...
  • Макс Полиграф 3b5a8b43
    Отэто уже интересный тренд: зелёные комисарчики начали устранять свидетелей!
    Хотя с депутатом Поляковым они уже раз "передозировку" провернули, и им все сошло с рук
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