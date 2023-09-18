У Білорусі знову продовжили військові навчання, тепер до 24 вересня

До 24 вересня у Білорусі продовжили спільні з військами РФ навчання. Вони безперервно тривають з Про це інформує моніторингова група з 29 квітня 2022 року.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

16 та 17 вересня були вихідними для деяких полігонів, але "Доманово" та "Обуз-Лісновський" працювали без вихідних.

Навчання продовжуються з 18 вересня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 23 вересня;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 22 вересня;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 23 вересня;

Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 22 вересня;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 22 вересня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 24 вересня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 24 вересня;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 23 вересня.

У моніторинговій групі зазначають, що у Білорусі навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 73 тижні.

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