Жодних змін у російських ядерних силах наразі немає, - Столтенберг
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НАТО стежить за діями армії РФ, наразі немає жодних змін у її ядерних силах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, мета Північноатлантичного Альянсу - запобігти війні, тим паче ядерній, і НАТО має надійні засоби стримування.
"Ми дуже уважно стежимо за тим, що робить російська армія. Поки що ми не помітили жодних змін у російських ядерних силах, які змусили б нас реагувати", - сказав Столтенберг.
Генсек також назвав важливим постачання далекобійних ракет Україні для ведення війни і привітав передачу таких ракет з боку Великої Британії, Франції та США.