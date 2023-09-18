На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад 300 окупантів, знищено 31 одиницю військової техніки противника, - Сили оборони

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 665 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Про це йдеться в повідомленні Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальні втрати ворога склали 313 осіб (безповоротні - 135, поранені - 177, полон - 1). Знищено 31 одиниця військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 засіб ППО, 1 ПТРК, 13 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт ворога", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1090 вогневих завдань.

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