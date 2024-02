Маск розкритикував контрнаступ Сил оборони: Багато смертей за так мало території

Американський мільярдер висловив думку, що під час контрнаступу Сил оборони України гине багато людей заради незначних територіальних здобутків.

Про це Маск повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter. - Ред.) в коментарі до посту Девіда Сакса, інформує Цензор.НЕТ.

Американський економіст Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що "територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті".

Маск у коментарі написав: "Так багато смертей за так мало" (So much death for so little).

