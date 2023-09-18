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Маск розкритикував контрнаступ Сил оборони: Багато смертей за так мало території

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Маск розкритикував контрнаступ Сил оборони: Багато смертей за так мало території
Американський мільярдер висловив думку, що під час контрнаступу Сил оборони України гине багато людей заради незначних територіальних здобутків.

Про це Маск повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter. - Ред.) в коментарі до посту Девіда Сакса, інформує Цензор.НЕТ.

Американський економіст Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що "територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті".

Маск у коментарі написав: "Так багато смертей за так мало" (So much death for so little).

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Маск розкритикував контрнаступ Сил оборони: Багато смертей за так мало території 01

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Маск иди нах за руцким кораблем
  • Деніс Войцеховський
    Коли вони наступали на Бахмут, Маск мовчав.
  • Анна Сергеева 59d4a6b0
    А Маск це хто? Великий стратег і воєнний високопосадовець розкритикував украінський наступ? І що ж тепер робити?
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