Бізнес західних країн торік отримав $18 млрд прибутку в Росії, але Кремль заблокував до нього доступ, - FT

Росія заблокувала доступ до $18 млрд прибутку іноземним компаніям, які продовжили працювати в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це пише Financial Times.

Так, за даними KSE, на такий бізнес припало $18 млрд із $20 млрд прибутку, про який закордонні компанії відзвітували лише за 2022 рік.

Найбільший загальний прибуток у розмірі $4,9 млрд отримали американські компанії. Німецькі, австрійські та швейцарські компанії отримали $2,4 млрд, $1,9 млрд і $1 млрд відповідно.

Зазначається, що місцеві доходи компаній від BP до Citigroup були заблоковані в Росії після введення торік заборони на виплату дивідендів підприємствам із "недружніх" країн, включаючи США, Велику Британію та всі члени ЄС. І хоча такі транзакції можуть бути схвалені за виняткових обставин, дозволів на зняття коштів було видано небагато.

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Багато іноземних компаній намагалися продати свої російські дочірні компанії, але будь-яка угода вимагає схвалення Москви і передбачає суттєві знижки. Серед компаній "недружнього" походження, які продовжують активну діяльність у Росії, австрійський банк Raiffeisen, який є найбільшим західним кредитором у РФ, повідомив про найбільший прибуток у країні в 2022 році у $2 млрд.

І хоча Raiffeisen заявив, що "не має доступу" до свого прибутку в країні, він не списав вартість бізнесу.

Американські Philip Morris та PepsiCo заробили $775 млн і $718 млн відповідно. Прибуток шведського виробника вантажівок Scania в Росії у 2022 році становив $621 млн.

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