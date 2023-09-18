Оператори Армії дронів упродовж тижня уразили 185 одиниць техніки росіян та ліквідували 159 окупантів, - Федоров

Оператори Армії дронів з 11 до 18 вересня 2023 року знищили рекордну кількість російських гармат - 56.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів.

Також серед ураженої техніки — 41 танк та 34 броньовані машини. Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу", - ідеться в повідомленні.

Також, як видно з інфографіки, знищено 8 САУ, 11 складів бкм / палива та 2 РСЗВ і ліквідовано 159 окупантів.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

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Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.