8 зрадників-бойовиків "зі стажем", які воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині, можуть довічно загриміти за ґрати, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 8 зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань РФ та воювали проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Сили безпеки та оборони взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

Серед затриманих - гранатометники, радіотелефоніст та кулеметники.

Майже всі вони бойовики "зі стажем", оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приєднались до терористичних угруповань "л/днр" та воювали проти сил АТО на сході України.

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Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

"Разом з російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної і протитанкової зброї.

Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ", - йдеться у повідомленні.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.