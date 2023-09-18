8 зрадників-бойовиків "зі стажем", які воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині, можуть довічно загриміти за ґрати, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, Сили безпеки та оборони взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.
Серед затриманих - гранатометники, радіотелефоніст та кулеметники.
Майже всі вони бойовики "зі стажем", оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приєднались до терористичних угруповань "л/днр" та воювали проти сил АТО на сході України.
Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.
"Разом з російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної і протитанкової зброї.
Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ", - йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.