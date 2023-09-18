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Польща може заблокувати вступ України до ЄС, якщо питання експорту зерна не буде врегульовано, - міністр Телус

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Польща може заблокувати вступ України до ЄС, якщо питання експорту зерна не буде врегульовано, - міністр Телус
Польща може не погодитися на вступ України до ЄС, якщо не буде вирішено питання щодо заборони імпорту зерна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у заяві міністра сільського господарства Роберта Телуса.

За його словами, "позиція Польщі щодо заборони імпорту зерна з України є твердою". Телус також додав, що це нібито "будує можливість вступу України до Євросоюзу".

"Якщо ми сьогодні не побудуємо ці інструменти, то Польща точно не погодиться на вступ України (до ЄС. - Ред.)... Коли Польща приєдналася до Євросоюзу, ми повинні були виконати умови. І ці умови нам висували дуже жорстко. І ми повинні поставити Україні умови", - зазначив міністр.

Телус зауважив, що "на основі, яка є на даний момент, польське сільське господарство ніколи не переможе українське".

На запитання, чи може Польща не погодитися на членство України в Євросоюзі, міністр відповів: "Якщо ми не розбудуємо ці інструменти".

"І ми це говоримо в Євросоюзі, що, перш за все, потрібно створити умови для вступу України", - підсумував Телус.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    Можна як завгодно відноситися до зебіла,але поляки тут реально хернею займаються. Україна стоїть щитом який віжмежовує поляків від кацапів, поляки непогано так бустанули свій ввп за рахунок українських біженців, вони тепер ще й розказують,що свої інтереси з ситуацією з зерном захищають. Получається поляки тільки вигоду шукають для себе. При чому тут зебіл не ясно. Тобі поляки будуть на лице грубо говорячи срати,а ти будеш їх підбадьорювати це робити і у всьому звинувачувати зебіла
  • Gary Grant
    **** тут псувати? Поляки самі роги в землю вткнули. Навіть всупереч позиції ЄС. Україна кров'ю сходить а пшеки за свої кишені переживають. Йди з ними шукай компроміс.
  • степан степаненко a38d65a1
    ось, яка вона, вільна торгівля та рівноправність країн ЄС.
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