Польща може заблокувати вступ України до ЄС, якщо питання експорту зерна не буде врегульовано, - міністр Телус

Польща може не погодитися на вступ України до ЄС, якщо не буде вирішено питання щодо заборони імпорту зерна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у заяві міністра сільського господарства Роберта Телуса.

За його словами, "позиція Польщі щодо заборони імпорту зерна з України є твердою". Телус також додав, що це нібито "будує можливість вступу України до Євросоюзу".

"Якщо ми сьогодні не побудуємо ці інструменти, то Польща точно не погодиться на вступ України (до ЄС. - Ред.)... Коли Польща приєдналася до Євросоюзу, ми повинні були виконати умови. І ці умови нам висували дуже жорстко. І ми повинні поставити Україні умови", - зазначив міністр.

Телус зауважив, що "на основі, яка є на даний момент, польське сільське господарство ніколи не переможе українське".

На запитання, чи може Польща не погодитися на членство України в Євросоюзі, міністр відповів: "Якщо ми не розбудуємо ці інструменти".

"І ми це говоримо в Євросоюзі, що, перш за все, потрібно створити умови для вступу України", - підсумував Телус.

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