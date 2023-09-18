Звільнення Шарапова є критичним маркером готовності Умєрова ліквідувати корупційне пекло в закупівлях МО, - ЦПК

Звільнення заступників міністра оборони свідчить про готовність нового міністра Резнікова ліквідувати "корупційне пекло" в закупівлях міністерства.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Рустем Умєров зніс призначених Резніковим заступників включно з відповідальним за закупівлі схемщиком Шараповим (див. фото) - ексбізнес-партнером керівника ОП Єрмака. Ці зами більше не повернуться.

А памʼятаєте, як виправдовували корупційне пекло в закупівлях Міноборони? Мовляв, Резніков сам дуже проти, але нічого не може зробити – то все ОП через Шарапова і ко. Виявляється, що за наявності бажання і, пробачте, яєць (не тих, що по 17 грн) все можна зробити. Принаймні викинути з міністерства очевидно зашкварених схемарів - точно", - йдеться в повідомленні.

Шабунін наголосив, що для ЦПК звільнення Шарапова є критичним маркером готовності нового міністра "ліквідувати корупційне пекло в закупівлях МО".

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет Міністрів звільнив заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

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