Вся податкова під час війни в ручному режимі контролюється головою комітету Гетманцевим, – Южаніна

Керівник комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Данило Гетманцев всупереч закону в ручному режимі управляє і контролює роботу податкових органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена комітету Ніну Южаніну.

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"Так, щоби голова комітету контролював кожний крок податкової, знав всю інформацію, достеменно говорив, кого перевіряти, кого не перевіряти, як перевіряти, що робити, який має мати вплив, у тому числі і використовуючи політичні всі ці розборки, податкова - апріорі, мені здається, кримінальна відповідальність, і колись вона його наздожене", - заявила вона.

Нардеп також розкритикувала Гетманцева за зневажливе ставлення до платників податків.

"Людина, яка замішана в багатьох-багатьох процесах, апріорі не може бути головою комітету. Бо він сповідує свої інтереси і відчуває смак цього. А цього не повинно бути взагалі. Має працювати просто професійна людина, яка досконало знає ці всі процеси, для того, щоб їх покращувати", - наголосила Южаніна.

Крім того, Южаніна сумнівається в ефективності й прозорості втручання комітету в регулювання грального бізнесу, в тому числі через можливий конфлікт інтересів його голови.

"Мені здається, що він тільки вдає вигляд, що він намагається врегулювати якусь рівність і конкурентність у цьому середовищі. Я не знаю, як зараз у нього складається з лотерейним бізнесом, який у свій час заміняв абсолютно всі види ігорного бізнесу", - підсумувала вона.