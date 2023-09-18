Україна разом з країнами НАТО готується розміновувати Чорне море

Штаб тактичної групи протимінних дій ще минулого року пройшов курс планування протимінних операцій. А у 2023 наші моряки мали нагоду продемонструвати засвоєні знання на практиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулого року Штаб тактичної групи протимінних дій проходив курс планування протимінних операцій, що допомогло підготувати особовий склад для злагодженої співпраці: відпрацьовувались організація планування, порядок аналізу ситуації під час проведення протимінних операцій ознайомлення з обов’язками посадових осіб, а також організація роботи з документами, що розробляються та звітними документи. Все це проводилось відповідно до стандартів НАТО, які українське військо прагне опанувати в повному об’ємі", - ідеться в повідомленні.

Для успішного виконання спільних завдань військовослужбовці ЗСУ вивчали англійську мову на рівні достатньому для розуміння технічної документації та можливості вільного спілкування з міжнародними партнерами.

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"У 2023 році наші моряки мали нагоду продемонструвати засвоєні знання на практиці. Разом з постійною діючою протимінною групою НАТО "Standing NATO Mine Countermeasures Group" була спланована навчальна операція з розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії. Штаб керував протимінними силами, які виконували завдання", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз наші моряки продовжують навчання за кордоном та активно готуються до того часу, коли загроза російського окупаційного флоту буде знешкоджена, і українську акваторію можна буде розмінувати.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.

Станом на тревень в ОК "Південь" повідомляли, що в морських водах навколо України перебувають понад 400 мін. Протягом року понад 20 мін було знищено. Часом міни вибухають безконтрольно і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстань до 200 метрів. А підрив міни у воді може вражати все живе у радіусі кілометра.