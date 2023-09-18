Сьогодні Україна представить пропозиції для стабілізації зернового експорту до ЄС, - Єврокомісія

Сьогодні, 18 вересня, у Брюсселі відбудеться чергова зустріч Координаційної платформи під егідою Єврокомісії за участю 5 країн, до яких тимчасово обмежували експорт зерна з України. На цій зустрічі Київ представить план дій зі стабілізації експорту зерна до ЄС.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до погодження, яке ми досягли з Україною, вона застосує систему контролю над експортом (зерна. - Ред.) протягом наступних 30 діб, але також готова з 16 вересня, тобто з минулої суботи, вживати конкретні дії, щоб уникнути порушень на ринку внаслідок експорту цих продуктів до Європейського Союзу. Ми матимемо наступну зустріч Координаційної платформи сьогодні по обіді. Україна представить заходи, які вони застосовуватимуть відповідно до плану дій", - сказала речниця Єврокомісії.

Вона зауважила, що рішення про непродовження дії обмежувальних заходів на експорт українського продовольства до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС було ухвалено минулої п’ятниці після ретельного вивчення всіх даних щодо торгівлі цими товарами та після уважного аналізу ситуації на ринку. За підсумками роботи в рамках Координаційної ради, яка у п’ятницю провела своє 9-те засідання, Єврокомісія дійшла висновку, що продовження тимчасових обмежувальних заходів проти експорту українського зерна не є надалі необхідним.

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За словами Феррер, спільна робота в рамках Координаційної платформи дозволила успішно збільшити обсяги торгівлі через "коридори солідарності" ЄС та вирішувати конкретні логістичні проблеми. В результаті експорт українського продовольства до третіх країн був продовжений та навіть збільшився.

"Стосовно оголошень, які ми чули протягом вихідних, про запровадження заходів трьома країнами, на цьому етапі ми не можемо їх коментувати. Ми все ще аналізуємо ці заходи. Але ми наполягаємо, що зараз головна увага має бути зосереджена на тому, що система, про яку було оголошено минулої п’ятниці, буде працювати, і ми зможемо конструктивно долучатися до цієї роботи, як ми це вже робили в рамках координаційної платформи. Єврокомісія буде продовжувати моніторинг цієї ситуації", - зауважила речниця.

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Вона утрималася від коментарів щодо намірів України оскаржити дії трьох країн-членів ЄС у СОТ, оскільки на цей час це є гіпотетичним сценарієм. Натомість, за її словами, всім сторонам варто конструктивно долучитися до пошуку взаємоприйнятних рішень в рамках Координаційної платформи.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.