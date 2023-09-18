Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста і режисера Мстислава Чернова висунутий на 96-ту премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська кіноакадемія.

"Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ним став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко", - йдеться в повідомленні.

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У національному відборі, окрім "20 днів у Маріуполі", брали участь: "Залізні метелики" (Роман Любий), "Памфір" (Дмитро Сухолиткий-Собчук), "Терикони" (Тарас Томенко) і "ШТТЛ" (Адрієн Уолтер).

"20 днів у Маріуполі" – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянями Маріуполі. Стрічка складається з кадрів, які Чернов з колегами відправляли з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про події у місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

До створення фільму долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Разом з Черновим, у складі знімальної команди Associated Press, вони стали єдиними міжнародними журналістами, які залишалися в Маріуполі і продовжували фіксувати злочини РФ. За цю роботу Чернов, Малолєтка та Степаненко отримали Пулітцерівську премію.

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Світова прем'єра "20 днів у Маріуполі" відбулась на кінофестивалі Санденс, у секції World Cinema Documentary Competition. Там він отримав приз глядацьких симпатій. Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA у червні 2023 року. Тут фільм здобув дві нагороди: головний приз конкурсу DOCU/УКРАЇНА і приз глядацьких симпатій.

Нагадаємо, за час незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.