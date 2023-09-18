РФ у Суді ООН звинуватила Зеленського у "підтримці нацизму" та назвала війну проти України "самозахистом"

Росія у Міжнародному суді ООН заявила, що розпочала війну проти України для нібито "самозахисту".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, відповідну юридичну позицію РФ висловив агент Росії у Суді, посол Геннадій Кузьмін.

18 вересня у Гаазі розпочалося слухання у справі "Україна проти Росії", в рамках якої Україна доводить, що Росія зловжила положеннями Конвенції про заборону геноциду для того, щоби розпочати необґрунтоване військове вторгнення. Для цього українська сторона навела низку заяв російських посадовців, а саме президента Путіна, заступника керівника Радбезу Медведєва, очільника МЗС Лаврова, послів Росії при ООН та ЄС.

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Кузьмін заперечив ці наміри РФ та заявив, що Росія розпочала війну "за статтею 51 Статуту ООН щодо самозахисту, і це не має відношення до конвенції щодо геноциду".

"Україна каже про те, що Росія використовувала слово "геноцид" для опису дій української влади. Але заяви не можуть бути порушенням", - сказав він.

Водночас російський дипломат продовжив наполягати на фальсифікованих даних нібито про боротьбу України проти "народів Донбасу" та присвятив значну частину свого виступу доведенню того, що в Україні є глибоко вкорінений "нацизм".

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"Нацисти в Україні походять від ОУН, пособника нацистів", - заявив представник РФ у Гаазі, додавши, що на думку РФ, є "три батьки українського нацизму" - це Степан Бандера, Роман Шухевич та Андрій Мельник.

Також російський дипломат публічно звинуватив у підтримці нацизму президента Володимира Зеленського.

"Зеленський назвав бригаду ЗСУ "Едельвейс" на честь нацистського "Едельвейсу"", - сказав він.

Росія вимагає від суду відхилити українську скаргу як неприйнятну.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна подала позов невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Також до позову України проти РФ доєдналися ще 32 держави світу.

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