У Нідерландах заарештували чиновника міноборони, який постачав авіазапчастини до РФ, - ЗМІ

У Нідерландах заарештували чиновника з міноборони країни, який, попри санкції, продавав у Росію авіазапчастини через треті країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"В рамках слідчих дій 48-річного чоловіка з міста Арнема заарештували, а його оселю обшукали. Його підозрюють в обході санкцій через свої компанії шляхом експорту авіаційних деталей до Росії", – повідомили в Службі фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів.

Зазначається, що чоловік працює в Міністерстві оборони країни. Під час обшуку правоохоронці вилучили документи, цифрові носії інформації та боєприпаси.

Також повідомляється, що його 53-річного спільника, який і надав слідству необхідну інформацію, щоб вийти на слід чиновника Міноборони, взяли під варту за день до цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни проти Росії США запровадили 50 санкційних пакетів, - посол Маркарова