Більшість країн ЄС засуджує заборону на імпорт українського зерна та підтримує Єврокомісію

Більшість країн ЄС засуджує заборону на імпорт українського зерна, яку запровадили в односторонньому порядку Польща, Угорщина та Словаччина.

Про це заявив міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

"Європейська комісія зробила хорошу роботу" – зазначив він.

Більшість західних міністрів сільського господарства вважають, що солідарність з Україною має бути збережена, оскільки зерно є важливою частиною доходу для української сторони. Вони також критично ставляться до односторонньої блокади з боку Польщі, Угорщини та Словаччини.

Як зазначив Пучадес, те, що будь-яка країна запроваджує односторонні заходи проти єдиного ринку, суперечить законодавству ЄС, але судити про це має Європейська комісія.

Водночас, за даними RMF FM, Єврокомісія поки що не "має бажання вживати рішучих заходів проти Польщі".

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

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