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Через вибух гранати на Київщині загинув чоловік, ще один дістав поранення. ФОТО

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Через вибух гранати на Київщині загинув чоловік, ще один дістав поранення. ФОТО
17 вересня в селі Гнідин Київської області здетонував боєприпас, унаслідок чого один чоловік загинув, ще один - зазнав осколкових поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Київської області.

"17 вересня, о 18:43 годині, до поліції надійшло повідомлення про вибух у одному із садових товариств Золочівської громади. Внаслідок детонації вибухового предмету 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доставлено до лікарні", - ідеться в повідомленні.

Встановлено, що через необережне поводження ймовірно з бойовим припасом відбулась детонація.

На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.

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Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.

Через вибух гранати на Київщині загинув чоловік, ще один дістав поранення 01
Через вибух гранати на Київщині загинув чоловік, ще один дістав поранення 02

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