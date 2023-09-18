Через вибух гранати на Київщині загинув чоловік, ще один дістав поранення. ФОТО

17 вересня в селі Гнідин Київської області здетонував боєприпас, унаслідок чого один чоловік загинув, ще один - зазнав осколкових поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Київської області.

"17 вересня, о 18:43 годині, до поліції надійшло повідомлення про вибух у одному із садових товариств Золочівської громади. Внаслідок детонації вибухового предмету 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доставлено до лікарні", - ідеться в повідомленні.

Встановлено, що через необережне поводження ймовірно з бойовим припасом відбулась детонація.

На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.

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Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.



