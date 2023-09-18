Ворог проводить численні контратаки, намагаючись повернути Кліщіївку та Андріївку, але марно, - Сирський

Кліщіївка та Андріївка були важливими елементами оборонного рубежу ворога. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції, але марно.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною. Ворог не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

Тривають запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати минулого тижня Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції.

Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки.

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У результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви, наголошує Сирський.

Зокрема в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

"Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій", - резюмував Сирський.

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Нагадаємо, вчора Сирський оприлюднив офіційну інформацію про визволення Кліщіївки на Донеччині.