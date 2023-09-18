У 12 пакеті санкцій ЄС може дозволити використовувати прибутки від заморожених активів РФ для відбудови України, - Bloomberg
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Співрозмовники Bloomberg кажуть, що в новому проєкті санкцій може бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які також планує запровадити G-7.
Джерела також припускають, що ЄС нарешті спробує схвалити пропозицію про використання прибутків від заморожених активів центрального банку Росії для допомоги у відбудові України.
Крім того, деякі члени ЄС – передусім Польща й країни Балтії – хочуть посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг, а також накласти обмеження на ядерний сектор РФ, хоча остання пропозиція не має значної підтримки серед інших держав.
Новий пакет санкцій, додають джерела Bloomberg, також міститиме подальші кроки, спрямовані на боротьбу з обходом Росією санкцій ЄС через треті країни, як-то Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина.
За даними агенції, новий пакет санкцій можуть ухвалити у першій половині жовтня або оголошений під час саміту ЄС-США.