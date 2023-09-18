Новини • Санкції проти Росії

У 12 пакеті санкцій ЄС може дозволити використовувати прибутки від заморожених активів РФ для відбудови України, - Bloomberg

79420
У 12 пакеті санкцій ЄС може дозволити використовувати прибутки від заморожених активів РФ для відбудови України, - Bloomberg
У 12 пакеті санкцій ЄС може дозволити використовувати прибутки від заморожених російських активів для відбудови України. Також пакет, імовірно, міститиме обмеження на торгівлю алмазами та скрапленим газом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Співрозмовники Bloomberg кажуть, що в новому проєкті санкцій може бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які також планує запровадити G-7.

Джерела також припускають, що ЄС нарешті спробує схвалити пропозицію про використання прибутків від заморожених активів центрального банку Росії для допомоги у відбудові України.

Крім того, деякі члени ЄС – передусім Польща й країни Балтії – хочуть посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг, а також накласти обмеження на ядерний сектор РФ, хоча остання пропозиція не має значної підтримки серед інших держав.

Новий пакет санкцій, додають джерела Bloomberg, також міститиме подальші кроки, спрямовані на боротьбу з обходом Росією санкцій ЄС через треті країни, як-то Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина.

За даними агенції, новий пакет санкцій можуть ухвалити у першій половині жовтня або оголошений під час саміту ЄС-США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили нові санкції проти причетних до функціонування ВПК РФ осіб

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Сашко Бабенко e87585fa
    а ви в Угорщини дозволу спитали що путінські гроші витрачати збираєтеся?
  • Сашко Бабенко e87585fa
    язиком *ідарів не розмовляю.
  • Philip c31e0bf0
    Збитки від війни оцінюються приблизно в 1 трлн.$, а від заморожених коштів збираються виділяти з прибутків тільки від 1 до 5 млрд. то це майже нічого в порівнянні зі збитками...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини