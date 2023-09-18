Прем’єр Румунії Чолаку пропонує заборонити імпорт української агропродукції ще на 30 днів

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пропонує продовжити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Глава румунського уряду зазначив, що чекає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля пропозиції щодо ліцензування експорту зернових, які він буде обговорювати.

"Як ви бачили, Комісія вимагала запровадити систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС. Прем'єр-міністр України також дотримувався тієї ж логіки, кажучи про те, що жорсткий контроль все одно буде", - сказав Чолаку.

Він додав, що після рішення Європейської комісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію, "жоден кілограм пшениці не був імпортований до Румунії з України".

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов'язково попрошу міністра аграрної політики і міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, поки все не з'ясується, обмеження буде продовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде", -підсумував румунський прем'єр.

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