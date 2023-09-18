Польща, Угорщина та Словаччина відкинули план Києва щодо обмеження експорту української агропродукції, - польські ЗМІ

Польща, Угорщина та Словаччина відкинули план України щодо обмеження агроекспорту, який мав би замінити заборону від Єврокомісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Згідно з пропозицією Києва, за даними агенції, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних краї-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

Водночас Україна пропонує проводити консультації з країнами ЄС та Європейською комісією щодо дозволів на експорт, але, "незалежно від результатів консультацій, остаточне рішення залишатиметься за Києвом", пише PAP.

На зустрічі в Брюсселі постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось розкритикував українську пропозицію, яка, на думку Варшави, не вирішує питання контролю та обмеження притоку українського зерна.

Джерело в ЄС повідомило PAP, що Польща, Словаччина та Угорщина більше не братимуть участі у роботі платформи, яка мала спільно з ЄК та Україною врегулювати питання агроекспорту з України.

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

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