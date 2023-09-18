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Польща, Угорщина та Словаччина відкинули план Києва щодо обмеження експорту української агропродукції, - польські ЗМІ

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Польща, Угорщина та Словаччина відкинули план Києва щодо обмеження експорту української агропродукції, - польські ЗМІ
Польща, Угорщина та Словаччина відкинули план України щодо обмеження агроекспорту, який мав би замінити заборону від Єврокомісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Згідно з пропозицією Києва, за даними агенції, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних краї-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

Водночас Україна пропонує проводити консультації з країнами ЄС та Європейською комісією щодо дозволів на експорт, але, "незалежно від результатів консультацій, остаточне рішення залишатиметься за Києвом", пише PAP.

На зустрічі в Брюсселі постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось розкритикував українську пропозицію, яка, на думку Варшави, не вирішує питання контролю та обмеження притоку українського зерна.

Джерело в ЄС повідомило PAP, що Польща, Словаччина та Угорщина більше не братимуть участі у роботі платформи, яка мала спільно з ЄК та Україною врегулювати питання агроекспорту з України. 

Також читайте: Польща може заблокувати вступ України до ЄС, якщо питання експорту зерна не буде врегульовано, - міністр Телус

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна судитиметься через заборони на імпорт зерна, а також запровадить обмеження проти польських овочів і фруктів

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Я так розумію погоджений був транзит. Значить перекупали зерно місцеві перекупи, на яких Україна ну ніяк не могла вплинути.
    Але замість наведення порядку у власних митниках вирішили тупо заборонити все.
    Негарно так, ...ля...
  • Vsevolod Marchenko 4e9e6709
    Виходить так, що польські чиновники від партії ПіС не знають і знати не хочуть про такі речі як от:
    собівартість;
    конкуренція;
    вільний ринок;
    картельна змова.
    Але насправді знають, та чого тільки не зробиш ради голосів на виборах.
    На відміну від польських, мадярських та словацьких фермерів, які отримують мільярди Евро від ЄС дотацій, українські виробники зерна та взагалі сільгосппродукції не отримують нічого і все рівно їхня продукція конкурентно здатна на відміну від продукції названих панів.
  • Vaaleikumassalam
    У польських фермерів закупають зерно по 462 долари а у наших фермері наші бариги заберають по 88доларів..
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